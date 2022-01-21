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Nutty O Dominates ZIMA Awards Nominations, Again
Nutty O

Nutty O Dominates ZIMA Awards Nominations, Again

21st January 2022 ,
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By Paidashe Mandivengerei

ZIMDANCEHALL ace Nutty O is leading this year’s edition of the PPC Zimbabwe Music Awards with seven nominations.

The music awards ceremony organisers revealed the nominees list, Thursday.

The 2022 edition of the awards ceremony is slated for February 19 in Harare under the theme ‘Rhythm, Roots and Cultural Diversity’.

Nutty O who is riding high since dropping his Mustard Seed album bagged seven nominations in the Best Album, Zim Dancehall, Best Music Video (Ndiwe), Best International Zimbabwean Artist, Best Male Artist, Song of the Year (Handipere Power) and Best Collaboration (Ngifuna Wena) categories.

He is followed by Zimdancehall crooner, Freeman and Roki who received 5 nominations each.

In 2021, Nutty O born Carrington Chiwadzwa topped the ZIMA nominations list with 5 nominations.

Here is the full list of PPC ZIMA nominees:

BEST GROUP/ DUO
BREEZE MUSIC
CRISS WIS AND THE DOT
FUSION 5 MANGWIRO
VABATI VAJEHOVA

BEST NEW COMER
D.T BIO MUDIMBA
FELI NANDI
KAE CHAPS
SHASHL

BEST ALBUM
FREEMAN HKD -ROBBERY
NUTTY O – MUSTARD SEED
NYASHA DAVID – SONGS of DAVID
TAMY MOYO – BVUDZIJENA

ZIM DANCEHALL
ENZO ISHALL
FREEMAN HKD
MA9NINE
NUTTY O
TOCKY VIBES

BEST SUNGURA

D.T BIO MUDIMBA
MUKOMA PANGA
ROMEO GASA
SHAMBLO

BEST AFROPOP
EXQ
GEMMA GRIFFITHS
HERMAN
TAMY MOYO

BEST HIPHOP
DOUGH MAJOR
M.U.S.E
PROBEATS
R. PEELS
TASHAMISWA

BEST CONTEMPORARY GOSPEL

EVERTON MLALAZI
JANET MANYOWA
MINISTER MICHAEL MAHENDERE
VUSA MANGENA

BEST TRADITIONAL GOSPEL
BREEZE MUSIC
DORCAS MOYO
MAMBO DHUTERERE
VABATI VAJEHOVA

BEST RNB & SOUL
FELINANDI
TREVOR DONGO
KAE CHAPS
NYASHA DAVID
ROKI

BEST DANCE (HOUSE/GQOM/KWAITOO/EDM)
ANITA JACKSON
DJ ZANDIMAZI
LESLIE KAMPILA
MAWIZA
SHASHA

BEST TSHIBILIKA
CLEMENT MAGWAZA
INSIMBI ZEZHWANE
MADLELA SKHOBOKHOBO
MARTIN SIBANDA AND NDOLWANE SUPERSOUNDS

BEST TRADITIONAL (CHINYAKARE/CHIMURENGA)
ANDY MURIDZO
DIANA SAMKANGE MANGWENYA KUMBIRA PROJECT
THE LIONESS

BEST TRADITIONAL (EZOMDABU/ IMBUBE)
AMAQAQA MAMOZI
SKHOSANA BUHLUNGU
SUNDUZA

BEST ALTERNATIVE
AGGA NYABINDE
JUNTAL MBEU
QEQESHIWE

PRODUCER OF THE YEAR
DJ TAMUKA
JUSA DEMENTOR
LEVELS CHILLSPOT
OSKID
RODNEY BEATZ

BEST MUSIC VIDEO
FREEMAN HKD- POMBI JANET MANYOWA- NDIJEHOVAH
NUTTY O FT DERMARCO – NDIWE
ROKI FT MR BROWN & LEON LEE- SCREENSHOT

VIDEOGRAPHER OF THE YEAR
DIRECTOR AM
SAN PEDRO
STUDIO ART PICTURES UMSEBENZI KA BLAQS

BEST COLLABORATION
BABA HARARE FT MAI TT – RITA
DJ ZANDIMAZI FT NHLANHLA & NUTTY O- NGIFUNA WENA JANET MANYOWA FT TAKESURE ZAMAR NCUBE- MUTSVENE
NOX, FREEMAN HKD FT TYFAH GUNI- UNOBVUMA HERE
ROKI FT KOFFI OLOMIDE & RAY VANNY – PATATI PATATI

BEST INTERNATIONAL ZIMBABWEAN ARTIST

DJ ZANDIMAZ
MAMOZI
NOX
NUTTY O
SHASHA

BEST MALE ARTIST
FREEMAN HKD
MAMBO DHUTERERE
NUTTY O
ROKI

BEST FEMALE ARTIST
DJ ZANDIMAZI GEMMA GRIFFITHS
JANET MANYOWA
SHASHA
TAMY MOYO

SONG OF THE YEAR

BABA HARARE FT MAI TT – RITA D.T BIO MUDIMBA- KUJATA KUJATA
FREEMAN HKD – POMBI
NUTTY O – HANDIPERI POWER
ROKI FT KOFFI OLOMIDE AND RAY VANNY – PATATI PATATI

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