Nutty O Dominates ZIMA Nominations, Again

By Paidashe Mandivengerei
ZIMDANCEHALL ace Nutty O is leading this year’s edition of the PPC Zimbabwe Music Awards with seven nominations.
The music awards ceremony organisers revealed the nominees list, Thursday.
The 2022 edition of the awards ceremony is slated for February 19 in Harare under the theme ‘Rhythm, Roots and Cultural Diversity’.
Nutty O who is riding high since dropping his Mustard Seed album bagged seven nominations in the Best Album, Zim Dancehall, Best Music Video (Ndiwe), Best International Zimbabwean Artist, Best Male Artist, Song of the Year (Handipere Power) and Best Collaboration (Ngifuna Wena) categories.
He is followed by Zimdancehall crooner, Freeman and Roki who received 5 nominations each.
In 2021, Nutty O born Carrington Chiwadzwa topped the ZIMA nominations list with 5 nominations.
Here is the full list of PPC ZIMA nominees:
BEST GROUP/ DUO
BREEZE MUSIC
CRISS WIS AND THE DOT
FUSION 5 MANGWIRO
VABATI VAJEHOVA
BEST NEW COMER
D.T BIO MUDIMBA
FELI NANDI
KAE CHAPS
SHASHL
BEST ALBUM
FREEMAN HKD -ROBBERY
NUTTY O – MUSTARD SEED
NYASHA DAVID – SONGS of DAVID
TAMY MOYO – BVUDZIJENA
ZIM DANCEHALL
ENZO ISHALL
FREEMAN HKD
MA9NINE
NUTTY O
TOCKY VIBES
BEST SUNGURA
D.T BIO MUDIMBA
MUKOMA PANGA
ROMEO GASA
SHAMBLO
BEST AFROPOP
EXQ
GEMMA GRIFFITHS
HERMAN
TAMY MOYO
BEST HIPHOP
DOUGH MAJOR
M.U.S.E
PROBEATS
R. PEELS
TASHAMISWA
BEST CONTEMPORARY GOSPEL
EVERTON MLALAZI
JANET MANYOWA
MINISTER MICHAEL MAHENDERE
VUSA MANGENA
BEST TRADITIONAL GOSPEL
BREEZE MUSIC
DORCAS MOYO
MAMBO DHUTERERE
VABATI VAJEHOVA
BEST RNB & SOUL
FELINANDI
TREVOR DONGO
KAE CHAPS
NYASHA DAVID
ROKI
BEST DANCE (HOUSE/GQOM/KWAITOO/EDM)
ANITA JACKSON
DJ ZANDIMAZI
LESLIE KAMPILA
MAWIZA
SHASHA
BEST TSHIBILIKA
CLEMENT MAGWAZA
INSIMBI ZEZHWANE
MADLELA SKHOBOKHOBO
MARTIN SIBANDA AND NDOLWANE SUPERSOUNDS
BEST TRADITIONAL (CHINYAKARE/CHIMURENGA)
ANDY MURIDZO
DIANA SAMKANGE MANGWENYA KUMBIRA PROJECT
THE LIONESS
BEST TRADITIONAL (EZOMDABU/ IMBUBE)
AMAQAQA MAMOZI
SKHOSANA BUHLUNGU
SUNDUZA
BEST ALTERNATIVE
AGGA NYABINDE
JUNTAL MBEU
QEQESHIWE
PRODUCER OF THE YEAR
DJ TAMUKA
JUSA DEMENTOR
LEVELS CHILLSPOT
OSKID
RODNEY BEATZ
BEST MUSIC VIDEO
FREEMAN HKD- POMBI JANET MANYOWA- NDIJEHOVAH
NUTTY O FT DERMARCO – NDIWE
ROKI FT MR BROWN & LEON LEE- SCREENSHOT
VIDEOGRAPHER OF THE YEAR
DIRECTOR AM
SAN PEDRO
STUDIO ART PICTURES UMSEBENZI KA BLAQS
BEST COLLABORATION
BABA HARARE FT MAI TT – RITA
DJ ZANDIMAZI FT NHLANHLA & NUTTY O- NGIFUNA WENA JANET MANYOWA FT TAKESURE ZAMAR NCUBE- MUTSVENE
NOX, FREEMAN HKD FT TYFAH GUNI- UNOBVUMA HERE
ROKI FT KOFFI OLOMIDE & RAY VANNY – PATATI PATATI
BEST INTERNATIONAL ZIMBABWEAN ARTIST
DJ ZANDIMAZ
MAMOZI
NOX
NUTTY O
SHASHA
BEST MALE ARTIST
FREEMAN HKD
MAMBO DHUTERERE
NUTTY O
ROKI
BEST FEMALE ARTIST
DJ ZANDIMAZI GEMMA GRIFFITHS
JANET MANYOWA
SHASHA
TAMY MOYO
SONG OF THE YEAR
BABA HARARE FT MAI TT – RITA D.T BIO MUDIMBA- KUJATA KUJATA
FREEMAN HKD – POMBI
NUTTY O – HANDIPERI POWER
ROKI FT KOFFI OLOMIDE AND RAY VANNY – PATATI PATATI