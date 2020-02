WATCH: Chamisa Bring Bindura To A Standstill

NewZimbabwe.com

THOUSANDS of MDC supporters in Bindura, Mashonaland Central province at the weekend mobbed party president Nelson Chamisa as he was leaving a venue where he attended late MDC founder, Morgan Tsvangirai’s memorial lecture in the town.

Bindura is perceived to be a Zanu PF stronghold, but thousands of MDC supporters braved wet conditions to hear Chamisa addressing at the memorial. He brought the small town to a standstill as he drove out to Harare after the meeting.

